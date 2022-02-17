Сенатор: Все больше казахстанцев покидают страну в поисках лучшей жизни

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Сенатор Динар Нукетаева на пленарном заседании Палаты заявила, что большие группы молодых людей все чаще покидают Казахстан, тем самым создавая "армию" казахстанских гастарбайтеров, передает корреспондент NUR.KZ.

Динар Нукетаева озвучила причину того, почему казахстанцы уезжают из страны.

"Наши граждане, особенно молодежь, большими группами все чаще стали уезжать в ближнее и дальнее зарубежье, не найдя достойной работы в Казахстане. Не имея возможности прокормить себя и свои семьи, (они – прим.ред.) создают большую армию казахских гастарбайтеров", – отметила она.

Ссылаясь на статистические данные, депутат сообщила, что за 9 месяцев 2021 года почти 7,5 тыс. молодых казахстанцев в возрасте от 18 до 35 лет покинули страну в поисках лучшей жизни. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"Но реальная цифра, возможно, в разы больше", – подчеркнула сенатор.

Также, по словам спикера, миграция в поисках работы приводит к разрушению семей.

"Количество разводов за последние три года увеличивается и достигло 45%, из них основная причина связана с безработицей и отсутствием доходов. Это очень острая проблема", – резюмировала Нукетаева.

Ранее сообщалось о том, что за 2021 год отток населения из Казахстана вырос на 10 процентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956572-senator-vse-bolshe-kazahstantsev-pokidayut-stranu-v-poiskah-luchshey-zhizni/