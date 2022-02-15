"Ситуация непростая": глава "Самрук Казына" высказался о забастовках на западе страны

Алмасадам Саткалиев. Фото: sk.kz

Глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев на заседании правительства прокомментировал ситуацию в Мангистауской области, где рабочие вышли на улицы с требованиями повысить заработную плату, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что для решения проблемных вопросов в Мангистауской области создана специальная рабочая группа, которая сейчас находится в регионе и решает срочные вопросы, в том числе связанные с требованием рабочих о повышении зарплаты.

"Ситуация непростая, но, в целом, предпринимается ряд системных мер", - заверил спикер.

В частности, по его данным, разработана система трудоустройства безработных жителей Жанаозена в компанию "Озенмунайгаз".

По этой схеме на вакантные позиции набираются работники коммунальных предприятий и безработные в качестве специалистов аутстаффинга. За последнее время в "ОМГ" по данной схеме было принято 435 человек.

Параллельно ведется работа по трудоустройству безработных в крупные подрядные организации "КазМунайГаза".

"Для того, чтобы не допустить сокращение численности работников, все подрядные организации обеспечены объемом работ. Ведется работа с более чем 90 подрядными организациями, уже подписали 129 дополнительных соглашений. Принимаются меры по повышению зарплаты, и они охватывают более 19 тысяч работников. В среднем, увеличение зарплаты составляет 35-40%", - резюмировал Саткалиев.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался о протестах в Мангистауской области – он заявил, что в случае необходимости в регион нужно снова направить спецкомиссию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956201-situatsiya-neprostaya-glava-samruk-kazyna-vyskazalsya-o-zabastovkah-na-zapade-strany/