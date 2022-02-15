Причастного к мародерству в ТРЦ задержали в Алматинской области (видео)

Фото: ДП Алматинской области

Правоохранителями задержан 27-летний ранее судимый мужчина, причастный к мародерству в Aport Mall во время январских беспорядков. У подозреваемого изъяты похищенные сотовые телефоны и планшеты, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Задержание подозреваемого произведено оперативниками уголовного розыска в Карасайском районе. В его частном доме, расположенном в селе Шамалган, полицейские обнаружили и изъяли 12 сотовых телефонов и 4 планшета, общая стоимость которых составила около 2 млн тенге.

"По выявлению мародеров организована масштабная работа. Изучаются видеозаписи, установленные в здании торгового центра и на улице, опрашиваются очевидцы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Только по нашему району уже выявлено и задержано 20 мародеров, подозреваемых в разграблении магазинов на рынке "Алты Орда" и Aport Mall. У задержанных уже изъято свыше 200 единиц различной бытовой и компьютерной техники. Среди них телевизоры, микроволновые печи, сотовые телефоны, планшеты и т.д.", - сообщил заместитель начальника Карасайской районной полиции Серик Турпанбаев.

В пресс-службе ДП Алматинской области отметили, что задержанный мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и кражи.

Уголовное расследование проводится по ст.188 ч.3 УК РК (Кража).

Напомним, ранее сообщалось, что задержаны подозреваемые в ограблении магазина техники во время погромов в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956188-prichastnogo-k-maroderstvu-v-trts-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti-video/