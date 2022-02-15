Повысить налог на майнинг в 10 раз предлагают в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О предложении повысить налог на майнинг в Казахстане было заявлено сегодня на онлайн-заседании правительства – ставку предлагают поднять в 10 раз, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр нацэкономики Алибек Куантыров заявил о предложении увеличить налоговую ставку для майнеров с 1 до 10 тенге за 1 кВт-час потребляемой электроэнергии.

В презентации министра указано, что в Казахстане ограничены 14 незаконно действовавших объектов майнинга мощностью 129 МВт.

Такие майнинговые фермы потребляют электроэнергию напрямую у электропроизводящих организаций и у нерегулируемых энергоснабжающих организаций - основной причиной покупки электроэнергии является привлекательный тариф.

По этой причине майнеров предлагают выделить в отдельную группу потребителей и установить им цены выше, чем у других потребителей.

Напомним, ранее президент Токаев поручил повысить налоги на майнинг в Казахстане.

Между тем днем ранее, выступая на брифинге в СЦК, министр энергетики Болат Акчулаков высказался о деятельности майнеров в нашей стране. При ответе на вопросы журналистов министр не смог подтвердить второе место Казахстана по майнингу криптовалют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956131-povysit-nalog-na-mayning-v-10-raz-predlagayut-v-kazahstane/