Фламинго вновь появились на Караколе. Их возвращение сняли на видео

Розовые фламинго. Фото: facebook/azamat.sarsenbaev

Блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал в своих социальных сетях новое видео, где в очередной раз показана красота казахстанской природы. На кадрах запечатлена стая фламинго, которая вернулась из теплых краев.

Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев выложил завораживающее дух видео на своей странице в Facebook. Ему в очередной раз удалось заснять возвращение стаи розовых фламинго на озеро Караколь.

Сарсенбаев считает, что Караколь – это уникальное место в Мангистау.

"При желании его можно было бы превратить в "Мекку орнитологии" по примеру заповедника Рас-аль-Хор в Дубае", – написал он.

Как отметил блогер, кадры были сделаны 11 февраля.

Напомним, что Азамат Сарсенбаев приобрел известность благодаря своим роликам о жизни казахстанской природы. Он не раз делился в социальных сетях кадрами перелетающих фламинго.

В 2020 году в Минэкологии хотели оштрафовать мужчину за несанкционированную съемку, но в итоге все обошлось предупреждением.

В конце прошлого года Азамат также поделился кадрами обмелевшего берега Каспийского моря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955822-flamingo-vnov-poyavilis-na-karakole-ih-vozvraschenie-snyali-na-video/