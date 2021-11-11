Готовящихся к отлету фламинго засняли на видео на озере Караколь в Актау

Фламинго. Кадр из видео: facebook.com/azamat.sarsenbaev

Блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал новое видео с фламинго на озере Караколь в Актау. По его словам, стая на видео - одна из последних оставшихся на водоеме, передает NUR.KZ.

Ролик был опубликован на Сарсенбаева в Instagram.

По словам блогера, данный ролик был снят 9 ноября, и это, скорее всего, последняя стая фламинго, которая отдыхала на Караколе перед длительным перелетом в сторону Ирана.

Также в посте автор рассказал, что на момент публикации прошел ровно год с тех пор, как он снял первый нашумевший ролик о фламинго, который принес ему известность.

Блогер заявил, что ничуть не жалеет о сделанном, хотя потом ему и пришлось разбираться со всем этим в правовом поле.

"Потом слушал хейтеров, которые утверждали, что после подобных съемок птицы больше никогда не прилетят на Караколь и так далее, но, к моему счастью, позитивных моментов, связанных с тем роликом, было гораздо больше", - написал Сарсенбаев.

Также блогер отметил, что год настолько наловчился снимать видео с дроном Mavic mini 2, что теперь может вести съемку животных и птиц на максимально близкой дистанции.

"Главное - за счет максимальной плавности движения дрона дать понять животному, что дрон не представляет никакой опасности", - поделился секретом житель Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941619-gotovyaschihsya-k-otletu-flamingo-zasnyali-na-video-na-ozere-karakol-v-aktau/