Когда закроют дельфинарии и передвижные зоопарки, рассказали в Минэкологии

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Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова на брифинге в СЦК рассказала, что будет с животными после закрытия контактных зоопарков и дельфинариев, передает корреспондент NUR.KZ.

Шалабекова напомнила, что согласно закону "Об ответственном обращении с животными", который вступит в силу 2 марта 2022 года, с 2029 года запрещается деятельность дельфинариев, а контактные зоопарки и передвижные зверинцы должны прекратить свою деятельность с 2025 года.

"Почему так было сделано? Владельцы бизнеса должны будут создать животным условия для того, чтобы они были защищены от жестокого обращения. Поэтому мы бизнесу даем возможность и время для того, чтобы эти животные были пристроены либо в зоопарки, либо в реабилитационные центры, либо в приюты", - сообщила она.

По ее словам, в стране всего один дельфинарий, и расположен он в Алматы.

"Там два дельфина афалины находятся, мы подумали, что их возвращать в естественную среду обитания - это просто негуманно. При перевозке они два дня будут находиться в пути, и это жестокое обращение с животными.

Поэтому мы такой долгий срок дали - до 2029 года - для дельфинариев, учитывая то, что это практически естественная смерть находящихся там дельфинов. Поэтому такой долгий срок для дельфинариев", - пояснила она.

Напомним, в 2020 году зоозащитники обратились к главе государства с просьбой закрыть единственный оставшийся в Казахстане дельфинарий.

О необходимости нового законопроекта по защите животных президент заявил в своем Послании народу. Позже прежний министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев заявил, что правительство разработало законопроект, где будет отражено требование о закрытии дельфинариев.

Тем не менее, в октябре 2021 года Алия Шалабекова заявила, что полного запрета дельфинариев, который рассматривался в правительстве, в новом законопроекте не предусматривается.

В ноябре прошлого года депутаты приняли законопроект, который предусматривает введение запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, выставок животных, дельфинариев, океанариумов и контактных зоопарков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955715-kogda-zakroyut-delfinarii-i-peredvizhnye-zooparki-rasskazali-v-minekologii/