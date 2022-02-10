Блогера Мейржана Туребаева заподозрили в создании финансовой пирамиды

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды. Следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога, передает NUR.KZ.

"Постановлением следственного суда, ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении граждан Т. и Ш. меры пресечения в виде залога в размере 1000 МРП удовлетворено", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Кроме того, ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде заочного ареста поступило в отношении вайнера Азизжана Саидбаева.

"Данное ходатайство удовлетворено, в отношении гражданина С. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемого сроком на 2 месяца", - рассказали в суде.

Отмечается, что все они являются подозреваемыми по статье 217 ч.3 п.2 УК РК - Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты призвали наказать вайнеров и блогеров за рекламу финансовых пирамид ТОО "Mudarabah Capital", ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD Technology". Руководство этих компаний ранее обвинили в создании финансовой пирамиды.

Алматинцы жаловались, что компании позиционировали себя как инвестиционные - предлагали пассивный заработок от 300 тысяч тенге, уверяя, что деньги клиентов будут использоваться в тендерах и общепите. Минимальная сумма вклада составляла 5 млн тенге. Кто-то даже продавал имущество, чтобы вложить средства в пирамиду.

Позднее был задержан подозреваемый по делу, а затем арестовали и соучастника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955474-blogera-meyrzhana-turebaeva-zapodozrili-v-sozdanii-finansovoy-piramidy/