Сколько казахстанцев могут воспользоваться процедурой банкротства, рассказали в Минфине

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Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев на брифинге в СЦК рассказал, сколько казахстанцев к этому часу столкнулись с финансовыми проблемами, передает корреспондент NUR.KZ.

Султангазиев отметил, что сегодня значительное число граждан сталкивается с ухудшением своего финансового положения.

Причины, с его слов, разные: потеря работы или трудоспособности, снижение уровня благосостояния на фоне общего экономического спада и введения карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Согласно информации Кредитного бюро, на сегодня более 1 млн граждан допустили нарушения сроков погашения кредитов. Ряд граждан имеет задолженность: по коммунальным платежам - 2,9 млн человек на 20,5 млрд тенге, по налогам - 791,1 тыс. человек на 20 млрд тенге.

Также имеется 142 тыс. исполнительных документов на сумму 4 млрд тенге, возвращенных в связи с отсутствием у должника имущества", - отметил спикер.

В связи с этим Султангазиев заявил, что платежеспособность вышеуказанных граждан должна быть восстановлена, для чего и предлагается механизм банкротства граждан.

"Во исполнение поручения главы государства от 5 января текущего года, министерством возобновлена работа по внедрению института банкротства физических лиц", - резюмировал спикер.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, на каких условиях казахстанцам могут списать долги, а также о том, как подобные системы работают в других странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955323-skolko-kazahstantsev-mogut-vospolzovatsya-protseduroy-bankrotstva-rasskazali-v-minfine/