Лимит в 100 тысяч тенге на снятие со счета: казахстанцы сочли очередную шутку за правду

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В социальных сетях казахстанцы рассылают информацию о том, что Нацбанк якобы планирует ограничить сумму снятия средств со счетов до 100 тысяч тенге. Эта информация является шуточной.

В Казнете появились слухи о том, что Нацбанк якобы может ограничить сумму снятия средств со счетов граждан до 100 тысяч тенге, но это неправда, сообщает StopFake.kz.

В Нацбанке фактчекерам подтвердили, что эта новость – фейк.

Также сообщается, что первоисточником этой информации является Instagram-сообщество QazInform24. Информация с этой страницы часто воспринимается всерьез, хотя на ней обычно публикуются шуточные новости. Об этом же предупреждают авторы паблика.

"Фейк-новости Казахстана. Сатира, ирония, сарказм", – говорится в "шапке" профиля.

То есть, авторы контента изначально не претендуют на правдивость публикуемой информации.

Ранее казахстанцы уже воспринимали новости этого Instagram-сообщества всерьез. Например, многие поверили в шутку о присоединении Казахстана к Китаю.

Также мы рассказывали о том, как казахстанцев испугал фейк про внешний долг страны, который якобы распределят между всеми гражданами.

Кроме того, сообщалось, что казахстанских выпускников якобы призывали уехать из страны от имени министра Асхата Аймагамбетова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954655-limit-v-100-tysyach-tenge-na-snyatie-so-scheta-kazahstantsy-sochli-ocherednuyu-shutku-za-pravdu/