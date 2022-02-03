Таймеры со светофоров исчезли в центре Алматы

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Со светофоров в центре Алматы исчезли табло с обратным отсчетом. Водители жалуются на неудобство, передает КТК.

Алматинцы были взволнованы пропажей таймеров со светофоров. Эти табло были установлены еще 12 лет назад и стали привычны для горожан. Многие опасались, что исчезновение таймеров может привести к ДТП, сообщают корреспонденты телеканала.

Сообщается, что всего в городе их было установлено около 480 штук.

Дело в том, что у многих устройств уже истек срок службы и их демонтировали для проведения дефектовки и планового ремонта.

"Нами, согласно плану работ, – а это плановые работы – производится демонтаж на 93 объектах всех табло отсчета обратного времени. Сейчас мы эти табло все собираем и проводим дефектовку. После дефектовки мы сможем уже точно сказать, какая сумма денег потребуется на это, какую часть мы можем просто, грубо говоря, прошить, а какую часть, которая уже не подлежит восстановлению, утилизировать", – сообщил исполнительный директор ТОО "СМЭУ Алматы" Ерлан Тустикбаев.

Тем временем светофоры продолжают работать в штатном режиме. Сами же таймеры, как отмечает телеканал, чиновники обещают вернуть в течение полугода.

Источник: КТК

Напомним, что в городе во время январских беспорядков было повреждено более 40 светофоров. Ущерб городским средствам регулирования дорожного движения составил 50 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954516-taymery-so-svetoforov-ischezli-v-tsentre-almaty/