Метель, туман: жителей восьми регионов Казахстана предупредили о штормах

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Казахстанские синоптики опубликовали штормовое предупреждение для восьми регионов республики, передает официальный сайт РГП "Казгидромет".

Так, 1 февраля на северо-востоке и на юге Мангистауской области, а также в Актау ожидается туман.

Ночью 1 февраля на северо-востоке Актюбинской области будет низовая метель, а на юго-западе области - гололед.

1 февраля на западе и на севере Западно-Казахстанской области прогнозируется низовая метель и гололед. На юго-востоке региона синоптики обещают туман. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

В Уральске 1 февраля также ожидается низовая метель и гололед. Скорость порывистого ветра составит 18 м/с.

1 февраля в центре Кызылординской области сохранится туман. В Кызылорде 1 февраля временами тоже будет туман.

1 февраля в северной половине и на юго-востоке Акмолинской области синоптики обещают низовую метель. На севере региона на дорогах возможна гололедица. Скорость ветра с порывами не должна превысить 15-20 м/с.

В Кокшетау 1 февраля на дорогах ожидается гололедица.

1 февраля на севере и востоке Костанайской области прогнозируется низовая метель. На юге региона будет туман. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

1 февраля на западе и на востоке Карагандинской области ожидается туман.

1 февраля на юге и юго-востоке Северо-Казахстанской области возможна низовая метель. На западе региона будет туман. Скорость порывистого ветра не должна превысить 15-20 м/с.

Напомним, что ранее мы рассказывали о погоде в Казахстане на ближайшие три дня, а также делились прогнозом на грядущий февраль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953915-metel-tuman-zhiteley-vosmi-regionov-kazahstana-predupredili-o-shtormah/