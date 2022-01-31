Какой будет погода в феврале в Казахстане, рассказали синоптики

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Синоптики "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды по Казахстану на февраль 2022 года, передает NUR.KZ.

По данным синоптиков, средняя температура воздуха в феврале на большей части страны ожидается выше климатической нормы на 1-2°, это будет связано с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии.

"На востоке страны влияние холодного антициклона из районов Таймыра и Восточной Сибири обусловит температуру воздуха около климатической нормы.

Количество осадков в феврале предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы – на западе, в горных и предгорных регионах юга, юго-востока и востока Казахстана", - говорится в сообщении.

По прогнозам метеорологов, в начале первой декады Сибирский антициклон обусловит морозную и преимущественно малоосадочную погоду на большей части Казахстана, а на западе республики, с влиянием Западного и Южного циклонов, ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра до 15-20 м/с, туман и гололедные явления. Затем, с перемещением циклона в северо-восточном направлении, осадочная и ветреная погода ожидается и на остальной территории страны.

В первой половине первой декады февраля ожидается повышение дневных температур воздуха на юге и западе Казахстана.

В середине первой декады на севере и в центре страны прогнозируется ослабление морозов ночью от -10-20°С до -5-13°С, днем от -5-15°С до 0,-8°С.

На востоке республики в конце декады температурный фон повысится ночью от -18-23°С до -12-17°С, на северо-востоке от -28-33°С до -20°С, днем от -10-15°С до -5-10°С.

Во второй и третьей декадах февраля, с чередованием барических образований, ожидается неустойчивый характер погоды: вновь пройдут осадки (дождь, снег), с порывистым ветром, в северо-западной половине и на западе страны с метелью, на юге в отдельные дни с пыльной бурей.

В отдельные дни, с влиянием холодного антициклона из районов Восточной Сибири, предполагается понижение температурного фона:

на западе и на северо-западе ночью до -12-22°С, днем до -3-10°С;

в северной половине ночью до -20-35°С, днем до -13-18°С;

в южной половине ночью до -8-15°С, днем до -5+3°С.

В отдельные дни, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии, прогнозируется повышение температурного фона:

на западе ночью до -5+1°С, днем до +2+8°С;

на северо-западе, севере, в центре и на востоке ночью до -3-10°С, днем до -6+3°С;

на юге, юго-востоке и на юго-западе ночью до -5+5°С, днем до +5+12°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953905-kakoy-budet-pogoda-v-fevrale-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/