Снег, метель, мороз до -28 градусов: какой будет погода в Казахстане в первые дни февраля

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Казахстанские метеорологи поделились прогнозом погоды в стране на ближайшие три дня с 1 по 3 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как ожидают эксперты, в первые дни нового месяца над территорией страны будут проходить атмосферные фронтальные разделы, из-за которых в северных и восточных регионах Казахстана ожидается дождь и снег, а также гололед.

Также по республике будет наблюдаться туман и усиление ветра.

На востоке и в центре страны в ночные и утренние часы сохранятся морозы до 15-28 градусов, однако в остальных частях Казахстана существенных изменений температурного фона не ожидается.

Как сообщается на официальном сайте "Казгидромета", завтра в Алматы ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит плюс 1-3 градуса, ночью - минус 5-7 градусов.

На территории столицы 1 февраля будет снег. Днем столбики термометров покажут 5-7 градусов мороза, ночью - 9-11 градусов мороза.

В Шымкенте в первый день февраля синоптики также обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 8-10 градусов тепла, ночью будет минус 2-4 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953804-sneg-metel-moroz-do-28-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-pervye-dni-fevralya/