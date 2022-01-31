"Задело ли меня? Я тоже человек": аким Алматы прокомментировал петицию о своей отставке

Бакытжан Сагинтаев. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал появившуюся в Сети петицию, в которой ряд горожан требует его отставки.

Аким дал интервью Арманжану Байтасову в программе Baitassov Live.

По словам Сагинтаева, он понимал, что в его адрес поступит критика.

"Я понимал, что будет критика, но мне надо было решать другие вопросы. Естественно, когда все закончилось, появились и критика, и петиция.

Задело ли меня? Ну я же тоже человек. Мне надо дальше работать, я продолжал свою работу, потому что необходимо быстро город восстанавливать, надо возмещать ущерб, оперативно все это решать и координировать работу. В любом случае, каждая критика полезна.

Сейчас говорить, обидно или не обидно... я выполнял свой долг, я понимал свою ответственность, чем я должен заниматься", – заявил Сагинтаев.

Ранее аким объяснил, почему не вышел к участникам беспорядков, а также рассказал об обстреле своей машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953771-zadelo-li-menya-ya-tozhe-chelovek-akim-almaty-prokommentiroval-petitsiyu-o-svoey-otstavke/