"70% животных умерло": фермеры из Мангистау требуют снизить цены на корма

Исхудавшая лошадь бредет по степи. Фото: facebook.com/torekenov.torekenov

Мангистауские фермеры возмутились ценами на корма для скота и потребовали их снизить. Недовольных граждан выслушали в акимате.

Фермеры жалуются, что им нечем кормить свой скот. С их слов, к середине зимы все запасы корма уже были исчерпаны, а с такими ценами их не восполнить, передает телеканал "Астана".

По словам сельчан, за последние два года стоимость отрубей и сена подскочила в два раза. Сейчас мешок отрубей обходится в 2200 тенге. Они потребовали снизить цену до 1000. А цену за тюк сена в 1800 тенге просят сократить до 500.

"Сейчас 70% животных умерло. Эти 30% мы должны сохранить. Половину лошадей продал, купил корм и до сих пор в загоне держу, кормлю, теперь у меня не осталось ничего. Если эту цену снизить, даже на сниженный корм нет денег, но хочу снизить.

В Европе одна кошка или собака умрет – они такой шум поднимают, помогают. А у нас целые регионы, и они до сих пор сидят", – жалуется фермер Адильбек Сагандыков.

Его коллега по цеху, Киикбай Утетлеуов, говорит, что на содержание его 200 голов в месяц требуется до 2 млн тенге. Сельчане хотят, чтобы к их проблемам прислушались в правительстве.

"Требуем, чтобы приехал вице-премьер министр господин Скляр и Карашукеев, министр сельского хозяйства. Кроме нашего региона по Казахстану никто так не шумит, как говорится, он должен приехать. Надеемся, он приедет наши требования выполнить", – говорит Киикбай Утетлеуов.

В акимате заверили, что дефицита кормов, как после прошлогодней засухи, в этом году не допустят. Хотя бы потому, что размер субсидирования животноводства в регионе увеличится почти в 6 раз: со 100 до 580 миллионов тенге.

Вместе с этим на формировании цен положительно скажется и транспортировка. КТЖ предоставило льготный тариф в 75% на перевозку кормов и сена в Мангистау.

"На 1907 вагонов, прибывших в регион до сегодняшнего дня, была сделана скидка в размере 855 миллионов тенге. Стоит отметить, что, согласно поручению правительства, в текущем году с 24 января по 1 апреля со стороны АО "Қазақстан темір жолы" будет оказан такой же льготный тариф. Эта мера направлена на снижение конечной цены, на сено и корма в ближайшее время", – сказал заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров.

Также для сохранения поголовья скота в минувшем году почти 15 000 голов из региона перевезли на выпас на пастбища соседней Актюбинской области. Еще почти 30 тысяч гектаров для заготовки сена предложила Западно-Казахстанская область. Правда, этим предложением, как отмечает телеканал, фермеры Мангистау почему-то не воспользовались.

Напомним, в начале прошлого лета казахстанцев шокировали фото умирающих от голода лошадей. Как выяснилось, из-за засухи в регионе возник дефицит кормов. Все дошло до того, что некоторых случаях фермерам пришлось кормить скот картоном.

В августе Минсельхоз обратился к казахстанцам с просьбой скинуться на корм для скота. Отмечалось, что в благотворительной акции примут участие и сотрудники МСХ. Через месяц стало известно, что США выделят Казахстану 100 тыс. долларов для поддержки фермеров.

В сентябре фермеры призвали объявить в области режим ЧС. Однако в акимате заявили, что оснований тому нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953600-mangistauskie-fermery-trebuyut-snizit-tsenu-na-korma/