Токаев: Нам нужно заняться работой с необустроенной молодежью в городах

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Президент Токаев на внеочередном заседании партии Nur Otan заявил, что трагические события января показали серьезные упущения в социально-экономической адаптации молодежи, передает корреспондент NUR.KZ.

«Jas Otan» обладает большими возможностями для реальной работы. В молодежном крыле партии по всей стране состоят более 100 тысяч членов. Однако эти значительные ресурсы не находят должного применения.

Нам нужно заняться конкретной работой с необустроенной молодежью в городах. В ряды «Jas Otan» следует привлекать пользующихся доверием среди молодежи лидеров, готовых заниматься полезной общественной деятельностью», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что о многих проектах в стране молодежь даже не знает.

«Государство реализует ряд важных проектов в сфере занятости, образования и обучения молодежи. Однако, как показывают результаты соцопросов, большинство молодежи просто-напросто ничего не знает о них. Такую ситуацию нужно решительно менять», - сказал президент.

Напомним, также сегодня Токаев по пунктам рассказал, как будет перестроена работа партии Nur Otan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953543-tokaev-nam-nuzhno-zanyatsya-rabotoy-s-neobustroennoy-molodezhyu-v-gorodah/