Новую транспортную развязку построят в Алматы

Алматы с высоты птичьего полета. Фото: Департамент полиции Алматы

В этом году в Алматы планируют начать строительство еще одной дорожной развязки, а также, сдать в эксплуатацию несколько уже готовых объектов, передает официальный сайт МВД РК Polisia.kz.

Новая транспортная развязка должна появиться на пересечении улиц Саина и Монке би. Также, как сообщает Управление административной полиции города, планируется пробивка дороги на улице Толе би.

"Кроме того, в этом году планируется завершить работу по пробивке проспекта Абая, улицы Саина, улицы Ауэзова, по строительству транспортных развязок на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова и Кульджинского тракта с улицей Бухтарминская, а также сдать в эксплуатацию линию метро протяженностью 3,1 км со станциями “Сарыарка” и “Б. Момышулы”.

Также планируется завершить капитальный ремонт в микрорайоне Думан протяженностью 30,5 км, завершить строительство дорог в микрорайоне Алгабас, Кайрат и Альмерек на 141 улице, протяженностью 43,1 км", – рассказал замначальника Управления административной полиции Болатбек Баятанов.

Ранее сообщалось, что к 2023 году в Алматы будут достроены еще три новые развязки.

Также стало известно, какие улицы будут реконструировать в городе в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953308-novuyu-transportnuyu-razvyazku-postroyat-v-almaty/