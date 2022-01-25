Какие улицы будут реконструировать в этом году в Алматы

Иллюстративное фото: Jens Büttner/Picture Alliance/Getty Images

На официальной странице акимата города Алматы в Instagram опубликовали сообщение, в котором расписаны планы властей по реконструкции улиц мегаполиса в наступившем году.

По данным администрации города, в этом году проведут реконструкцию пешеходного пространства от аэропорта до парка Первого Президента по существующим улицам (всего 25 километров).

Кроме того, уже весной начнется реконструкция девяти улиц города общей протяженностью 17 километров:

Сатпаева - от Луганского до Байзакова;

- от Луганского до Байзакова; Достык - от Абая до Аль-Фараби, далее - от Аль-Фараби до погранучилища;

- от Абая до Аль-Фараби, далее - от Аль-Фараби до погранучилища; Сейфуллина - от Абая до Райымбека;

- от Абая до Райымбека; Райымбека - от Сейфуллина до Пушкина;

- от Сейфуллина до Пушкина; Пушкина - от Райымбека до Гоголя;

- от Райымбека до Гоголя; Мусрепова - от Абая до Тимирязева;

- от Абая до Тимирязева; Казыбек би - от Достык до реки Малая Алматинка;

- от Достык до реки Малая Алматинка; дорогу на Коктобе по улице Омаровой от Малой Алматинки до въезда на Коктобе;

по улице Омаровой от Малой Алматинки до въезда на Коктобе; Шалова - от Токтабаева до Жандосова.

Также еще по 8 улицам будут разработаны новые проекты, работы по которым начнут уже в 2023 году:

Саина - от Абая до Толе би;

- от Абая до Толе би; Момышулы - от Шаляпина до Толе би;

- от Шаляпина до Толе би; Толе би - от Яссауи до Садовникова;

- от Яссауи до Садовникова; Абая - от Жарокова до Момышулы;

- от Жарокова до Момышулы; Суюнбая - от Райымбека до рощи Баума;

- от Райымбека до рощи Баума; Жандосова - от Большой Алматинки до Саина;

- от Большой Алматинки до Саина; Масанчи - от Сатпаева до Кабанбай батыра;

- от Сатпаева до Кабанбай батыра; Жарокова - от проспекта Абая до микрорайона "Казахфильм".

В этом году также будет разработан проект по благоустройству "въездных магистралей" (городских ворот) с началом строительства к концу года:

на Верхней Каскеленской трассе;

на трассе Алматы - Бишкек;

на Капшагайской трассе;

на Илийском, Кульджинском и Талгарском трактах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952917-kakie-ulitsy-budut-rekonstruirovat-v-etom-godu-v-almaty/