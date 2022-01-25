Какие улицы будут реконструировать в этом году в Алматы

На официальной странице акимата города Алматы в Instagram опубликовали сообщение, в котором расписаны планы властей по реконструкции улиц мегаполиса в наступившем году.
По данным администрации города, в этом году проведут реконструкцию пешеходного пространства от аэропорта до парка Первого Президента по существующим улицам (всего 25 километров).
Кроме того, уже весной начнется реконструкция девяти улиц города общей протяженностью 17 километров:
- Сатпаева - от Луганского до Байзакова;
- Достык - от Абая до Аль-Фараби, далее - от Аль-Фараби до погранучилища;
- Сейфуллина - от Абая до Райымбека;
- Райымбека - от Сейфуллина до Пушкина;
- Пушкина - от Райымбека до Гоголя;
- Мусрепова - от Абая до Тимирязева;
- Казыбек би - от Достык до реки Малая Алматинка;
- дорогу на Коктобе по улице Омаровой от Малой Алматинки до въезда на Коктобе;
- Шалова - от Токтабаева до Жандосова.
Также еще по 8 улицам будут разработаны новые проекты, работы по которым начнут уже в 2023 году:
- Саина - от Абая до Толе би;
- Момышулы - от Шаляпина до Толе би;
- Толе би - от Яссауи до Садовникова;
- Абая - от Жарокова до Момышулы;
- Суюнбая - от Райымбека до рощи Баума;
- Жандосова - от Большой Алматинки до Саина;
- Масанчи - от Сатпаева до Кабанбай батыра;
- Жарокова - от проспекта Абая до микрорайона "Казахфильм".
В этом году также будет разработан проект по благоустройству "въездных магистралей" (городских ворот) с началом строительства к концу года:
- на Верхней Каскеленской трассе;
- на трассе Алматы - Бишкек;
- на Капшагайской трассе;
- на Илийском, Кульджинском и Талгарском трактах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952917-kakie-ulitsy-budut-rekonstruirovat-v-etom-godu-v-almaty/