Когда достроят три новые развязки в Алматы

Фото: акимат Алматы

В алматинском Управлении городской мобильности рассказали, когда откроются еще три транспортные развязки, которые в данный момент еще строятся, передает официальный Telegram-канал "Алматинская трагедия".

Как пояснил глава Управления Гани Мурзаханов, все строительные работы планируется завершить в 2023 году.

"По развязке на Бухтарминской и Кульджинском тракте работы ведутся по графику. Выкуп земельных участков по территории города полностью завершен. Остается выкупить два участка на территории Талгарского района.

Данным вопросом занимается акимат Алматинской области, и, по информации коллег, выкуп данных участков будет выполнен в ближайшее время.

До конца первого полугодия планируется завершить строительно-монтажные работы по сооружению эстакады и съездов, тем самым обеспечить проезд транспорта во всех направлениях.

Полное же завершение с учетом благоустройства планируется к сентябрю текущего года", - сообщил Мурзаханов.

Напомним, что в декабре минувшего года в Алматы открыли новую развязку на Рыскулова-Емцова. Вскоре после этого на перекрестке в районе развязки изменилась схема движения транспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952665-kogda-otkroyut-esche-tri-razvyazki-v-almaty/