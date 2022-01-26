Момент налета мародеров на магазин в аэропорту Алматы попал на видео

Кадр из видео с камеры наблюдения: ДП на транспорте

Семейную пару задержали сотрудники транспортной полиции по подозрению в краже из магазина в аэропорту Алматы во время январских беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Во время беспорядков от рук мародеров пострадали торговые точки, которые расположены в аэропорту Алматы.

К примеру, на видео попал момент налета на магазин "Французский дом", который находится в авиагавани южной столицы. Сумма похищенного, по данным полиции, превысила 17 млн тенге.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемых. Похищенное находилось у них по месту жительства. В полиции отметили, что эти вещи готовились к продаже.

У пары изъяли украденный товар на сумму более 1,5 млн тенге. По данному факту ведется досудебное расследование. 35-летний мужчина водворен в ИВС, а его 33-летняя гражданская супруга находится под подпиской о невыезде, так как имеет двоих несовершеннолетних детей.

Управляющий директор магазина поблагодарила стражей порядка за работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953132-moment-naleta-maroderov-na-magazin-v-aeroportu-almaty-popal-na-video/