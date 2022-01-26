Все внутренние авиарейсы возобновлены в Казахстане

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После полного снятия режима ЧП в Казахстане полностью восстановлена маршрутная сеть внутренних полетов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комитета гражданской авиации.

По данным ведомства, на сегодня выполняется 605 регулярных рейсов по 57 внутренним маршрутам.

Пассажиры отмененных в период ЧП авиарейсов могут оформить возврат полной стоимости билетов либо бесплатно перебронировать на другие даты по месту их приобретения.

В КГА добавили, что все авиарейсы выполняются в соответствии с постановлением главного санврача страны.

Напомним, с 26 января в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы перестал действовать "красный" уровень террористической угрозы. В остальных 14 регионах страны "красный" уровень террористической опасности был отменен еще 13 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953014-vse-vnutrennie-aviareysy-vozobnovleny-v-kazahstane/