"Носит предвзятый характер": МИД Казахстана о резолюции Европарламента

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Министерство иностранных дел РК высказалось о принятой резолюции Европейского парламента по ситуации в Казахстане. Комментарий ведомства появился на официальном сайте МИДа.

Накануне депутаты Европарламента приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в связи с недавними протестами и беспорядками. В документе предлагалось инициировать международное расследование, а также ввести персональные санкции в отношении некоторых казахстанских чиновников.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского Парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных. Вызывает озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане.

Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности", - говорится в заявлении казахстанского ведомства.

В МИДе отметили, что разработке проекта резолюции депутаты Европарламента и политические группы в его составе не запрашивали у официальных лиц Казахстана уточнений и разъяснений. Авторы документа не обращались и к уполномоченному по правам человека в Казахстане или институтам гражданского общества, которые ведут непосредственный диалог с госорганами.

"Проигнорирована озвученная ранее позиция МИДа РК о наличии серьезных расхождений и неточностей в публикациях целого ряда зарубежных СМИ, характеризирующих законные действия правоохранительных органов против террористических, экстремистских и криминальных групп.

Казахстан, являясь членом Совета по правам человека ООН и авторитетных международных организаций, участником многосторонних соглашений в области гуманитарного права, всецело привержен верховенству закона и соблюдению обязательств в области защиты прав и свобод граждан. Наша страна также вносит весомый вклад в процесс обеспечения глобальной и региональной безопасности, включая борьбу с международным терроризмом.

Республика Казахстан нацелена на конструктивное взаимодействие со всеми институтами Европейского Союза на основе принципов взаимопонимания и взаимного уважения.

Поспешное принятие данной резолюции Европейского парламента подрывает и наносит урон процессу принятия и реализации политических реформ президента РК, направленных на укрепление демократических институтов и развитие гражданского общества", - заявили в МИД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1952267-nosit-predvzyatyy-harakter-mid-kazahstana-o-rezolyutsii-evroparlamenta/