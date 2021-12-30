Как выглядят новые станции метро в Алматы (фото)

Станция метро. Фото: Акимат Алматы

В канун Нового года, 30 декабря, в Алматы состоялся технический запуск двух станций метро - "Сарыарка" и "Момышулы". Трасса расположена под проспектом Абая - от проспекта Алтынсарина до улицы Яссауи, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 30 декабря 2021 года, в 15:00 в канун 30-летия независимости Казахстана и 10-летия алматинского метрополитена состоялся технический запуск двух новых станций – "Б. Момышулы", расположенной на пересечении проспекта Абая и улицы Момышулы, и станции "Сарыарка", расположенной на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина.

Фото: Акимат Алматы

"От станции "Москва" до крайней станции "Б. Момышулы" уже проведены работы по контрольному запуску движения подвижного состава, который состоит из 8 новых электроподвижных составов, специально разработанных для алматинского метрополитена на автоматизированном управлении.

Завершены работы по укладке ходового и контактного рельса, завершаются работы по чистовой отделке и по инженерным сетям обеих станций. Выполнены на обеих станциях художественные панно, раскрывающие стиль названия самих станций", - сказал генеральный директор АО "Алматыметроқұрылыс" Жанибек Етекбаев.

Также, по данным пресс-службы акимата, смонтировано основное техническое оборудование, запущены лифты и эскалаторы.

Станция метро "Сарыарка". Фото: Акимат Алматы

Станция метро "Сарыарка". Фото: Акимат Алматы

Готовность второго пускового комплекса алматинского метрополитена на данный момент составляет более 96%. Протяженность участка линии составляет - 3.08 км.

Станция метро "Сарыарка". Фото: Акимат Алматы

Станция метро "Сарыарка". Фото: Акимат Алматы

Станция метро. Фото: Акимат Алматы

Станция метро "Сарыарка". Фото: Акимат Алматы

Напомним, ранее сообщалось, что линию метро в Алматы продлят до рынка "Алтын Орда", что позволит связать центр города с его западной частью.

Станция метро "Момышулы". Фото: Акимат Алматы

Фото: Акимат Алматы

Станция метро "Момышулы". Фото: Акимат Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949307-kak-vyglyadyat-novye-stantsii-metro-v-almaty-foto/