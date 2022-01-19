Фейковые цитаты Токаева об ужесточении наказания за пьяную езду обсуждают в Казнете

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Пользователи Казнета распространяют картинки, на которых записаны цитаты, которые якобы произносил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как передает официальный портал StopFake.kz, на картинках говорится, что Токаев якобы подписал ряд законов, который ужесточает наказание за нарушения ПДД в нетрезвом виде. Сообщается, что это манипуляция.

Как пояснили фактчекеры, поправки в законодательство, которые ужесточают наказание за указанные нарушения, Токаев подписал еще 27 декабря 2019 года.

Тогда же были подписаны поправки, вводящие пожизненное лишение свободы за изнасилование малолетних, убийство детей и реализацию наркотиков несовершеннолетним.

Также казахстанцы активно рассылают "цитату" президента о гарантированном бесплатном питании, проезде, школьной форме и принадлежностях для всех учащихся Казахстана.

Фактчекеры указали, что на картинках указан искаженный вариант старой фразы Токаева, которую он произносил еще в январе 2020 года.

"Школьники будут получать бесплатное горячее питание в школах, ежедневный бесплатный проезд в школу и обратно, а также школьную форму и учебные принадлежности. Все это за счет государства", - так выглядят слова, якобы сказанные президентом.

На самом же деле глава государства тогда говорил о детях из малообеспеченных семей. И это высказывание звучало иначе.

"Для учащихся школ из малообеспеченных семей будет предоставлено бесплатное горячее питание, проезд на учебу и обратно, школьная форма, необходимые принадлежности. Все это, разумеется, за счет государства", — говорил тогда Токаев.

Сегодня за счет Фонда всеобуча оказывается помощь школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Поддержка включает горячее питание, школьную форму и прочее. Помощь получают более 400 тыс. школьников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951875-feykovye-tsitaty-tokaeva-ob-uzhestochenii-nakazaniya-za-pyanuyu-ezdu-obsuzhdayut-v-kaznete/