Группу мужчин подозревают в вооруженных налетах на частные дома в Алматы (видео)

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали четверых мужчин, которых подозревают в совершении вооруженных налетов на частные дома, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, все задержанные - жители Алматинской области в возрасте от 29 до 36 лет. При этом подчеркивается, что двое из них уже имели судимости за грабежи и кражи чужого имущества.

Начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев рассказал озвучил версию полиции, согласно которой в ночь с 5 на 6 января во время массовых беспорядков подозреваемые совершили несколько нападений на сотрудников частных охранных организаций и заполучили их служебное оружие.

"Далее они совершили разбойные нападения на несколько частных домов и, угрожая потерпевшим автоматом и другим огнестрельным оружием, завладели их личным имуществом и двумя автомашинами", - указал Утебаев.

Сообщается, что на данный момент подозреваемых поместили в ИВС.

Кроме того, в полиции отметили, что в раскрытии преступления участвовали сотрудники криминальной полиции города.

Спикер дополнил, что все вещественные доказательства, в том числе и оружие, были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Расследование ведется по статьям 192 и 291 УК РК. Личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952018-gruppu-muzhchin-podozrevayut-v-vooruzhennyh-naletah-na-chastnye-doma-v-almaty-video/