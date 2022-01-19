Полиция обратилась к жителям Тараза

Тараз после погромов. Фото: NUR.KZ

Стражи порядка обратились к жителям Тараза. Заявление опубликовано на официальной странице городского управления полиции в Instagram.

"В социальных сетях некоторые лица сегодня, 19 января, призывают принять участие в незаконных митингах и шествиях. В связи с этим доводим до вашего сведения, что порядок организации и проведения митингов регулируется законом.

Соответствующих обращений от организаторов в местные исполнительные органы не поступало", - отметили в управлении полиции Тараза.

В ведомстве предупредили, что за организацию и участие в незаконных митингах предусмотрена ответственность по ст.488 КоАП РК.

"Если эти действия сопровождаются причинением вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то предусмотрена ответственность по статье 400 УК РК.

Призываем вас соблюдать нормы закона, не поддаваться на провокации изнутри и извне, а также воздерживаться от несанкционированных акций", - обратились в УП города.

Напомним, ранее комендант Алматинской области Серик Кудебаев выступил с похожим заявлением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951885-politsiya-obratilas-k-zhitelyam-taraza/