20-летнего парня задержали в Нур-Султане: его подозревают в мародерстве в Алматы

Ноутбук. Фото: polisia.kz

Столичные правоохранители задержали 20-летнего жителя Алматинской области, которого подозревают в мародерстве во время беспорядков на территории города Алматы, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По версии следствия, задержанный добрался до столицы на частном такси с несколькими пересадками.

Оказавшись в городе, он, по данным полиции, в тот же день сбыл в одном из торговых домов смартфон марки iPhone 13, за который выручил 380 тыс. тенге.

Указывается, что парня задержали на съемной квартире по проспекту Улы Дала. В ходе обыска в квартире был обнаружен ноутбук марки НР, а также смартфоны марок iPhone 11 и iPhone 6. Стражи порядка пояснили, что гаджеты были украдены из магазина "Белый ветер" в Алматы.

Смартфон. Фото: polisia.kz

Согласно текущей версии, 4 января подозреваемый находился на работе в компьютерном клубе в Алматы. Узнав от знакомого, что рядом разгромили магазин, он направился в складское помещение и похитил 4 телефона и 2 ноутбука. На следующий день предполагаемый мародер выехал из Алматы в столицу.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в ИВС. Также полицейские нашли скупщика, у которого изъяли проданный iPhone 13.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951969-20-letnego-parnya-zaderzhali-v-nur-sultane-ego-podozrevayut-v-maroderstve-v-almaty/