"Аэрофлот" с 10 января возобновит полеты в Казахстан

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С завтрашнего дня, 10 января, российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновит полеты в Казахстан и продажу билетов.

"Аэрофлот выполнит рейсы SU1956/1957 Москва – Нур-Султан – Москва, ранее запланированные в расписании на 9 января. В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан, вылет воздушного судна Airbus A330 из "Шереметьево" (терминал D) запланирован на 04:00 мск 10 января (07:00 того же дня по Нур-Султану – прим. ред.), обратный рейс из Нур-Султана – на 12:05 по местному времени. Далее рейсы будут выполняться ежедневно", – говорится в сообщении авиакомпании, которое публикует Sputnik Казахстан.

Компания просит пассажиров прибывать в аэропорт вылета заранее - за 3-4 часа для своевременного прохождения предполетных формальностей.

"Напоминаем, что временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан и обратно, запланированные в расписании до 20 января 2022 года (вылеты из Российской Федерации), до 21 января 2022 года (вылеты из Республики Казахстан) для целей размещения пассажиров ранее отмененных рейсов. Открытие свободной продажи на рейсы планируется с 10 января 2022 года", – добавили в компании.

По информации агентства, "Аэрофлот" с 5 января 2022 года приостановил выполнение всех собственных регулярных рейсов в города Казахстана.

При этом, как пишет Zakon.kz, россияне, оказавшиеся в Алматы во время введения режима ЧП, будут транспортированы на родину. Об этом сообщил командующий миротворческими силами ОДКБ Андрей Сердюков.

"Организована отправка самолетами военно-транспортной авиации ВКС России российских граждан, находящихся в городе Алматы в отпуске или у родственников, которые выразили желание выехать на территорию Российской Федерации", – сообщил Сердюков.

Ранее сообщалось, что порядка 170 граждан Казахстана застряли в транзитной зоне аэропортов России, а потому не могут вернуться на родину.

При этом отметим, что аэропорт Алматы сейчас временно закрыт. По информации МИИР, авиагавань технически готова к открытию, но заработает лишь после стабилизации ситуации в городе. В том же сообщении министерства рассказывалось, какие авиарейсы доступны казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1950150-aeroflot-s-10-yanvarya-vozobnovit-polety-v-kazahstan/