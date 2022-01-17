Сабита Арынова назначили и.о. генерального директора "КазТрансОйл"

Сабит Арынов. Фото: kaztransoil.kz

Сабит Арынов, один из членов правления АО "КазТрансОйл", назначен и.о. генерального директора нацкомпании. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

"АО "КазТрансОйл" (Нур-Султан), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее:

Возложить временно исполнение обязанностей генерального директора (председателя правления) АО "КазТрансОйл" на заместителя генерального директора, члена правления АО "КазТрансОйл" Арынова Сабита Абильдаевича", – говорится в сообщении биржи.

Напомним, ранее от должности генерального директора компании был освобожден Димаш Досанов.

По информации Казахстанской фондовой биржи, Досанов также был исключен из состава совета директоров (по собственной инициативе) и из состава правления компании (решением совета директоров).

Обновленные составы совета директоров и правления теперь выглядят так.

"С учетом внесенного изменения совет директоров АО "КазТрансОйл" состоит из пяти человек: Берлибаев Д.А., Оразбеков М.А., Фрейсине Адриан, Агостини Алвес Винишиус, Мартинес Лопес Альберто.

Правление АО "КазТрансОйл" состоит из восьми человек: Арынов С.А., Мендыбаев Е., Танатаров А.Б., Махин Ж.Т., Сейсекенов Ч.М., Адилова Ш.Б., Мұхамед-Рахим Д.Н., Исаков Ж.А.", – сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.

Сабит Арынов родился 29 июня 1977 года. В 1999 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности "Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых". Имеет степень магистра делового администрирования (MBA), Назарбаев университет.

Опыт работы:

Трудовую деятельность начал в 1999 году слесарем по ремонту технологических установок Атырауской нефтеперекачивающей станции. Затем трудился инженером-механиком Атырауского нефтепроводного управления.

В период с 2000 по 2002 год – инженер службы эксплуатации оборудования и магистральных трубопроводов Атырауского управления водоподготовки и водоснабжения.

С 2002 по 2005 годы занимал должности инженера отдела эксплуатации нефтепровода, диспетчера центрального диспетчерского пункта, инженера и инженера по диагностике, заместителя начальника отдела эксплуатации нефтепроводов Западного филиала АО "КазТрансОйл".

С 2005 по 2006 год руководил службой эксплуатации магистральных трубопроводов Уральского нефтепроводного управления, с 2006 по 2007 годы занимал должность главного инженера Уральского нефтепроводного управления.

С ноября 2007 года по май 2008 года – генеральный директор ТОО "Терминалекс".

В период с мая 2008 по декабрь 2009 года работал в должности главного инженера Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО "КазТрансОйл".

Более 7 лет – с декабря 2009 по июнь 2017 года – возглавлял департамент эксплуатации АО "КазТрансОйл".

С июня 2017 по февраль 2018 года руководил Западным филиалом АО "КазТрансОйл".

С 13 декабря 2017 года по настоящее время – председатель наблюдательного совета ТОО "Магистральный Водовод".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951608-sabita-arynova-naznachili-io-generalnogo-direktora-kaztransoyl/