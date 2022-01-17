Детские сады продолжат работу в штатном режиме, сообщили в Минобразования

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Глава Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова на брифинге в СЦК рассказала, как в стране будут работать детские сады. Ранее из-за беспорядков их работу на время приостановили, передает корреспондент NUR.KZ.

Гульмира Каримова сообщила, что в целом по Казахстану 60% школьников будут обучаться в штатном режиме и 40% - в дистанционном. Это более 2 млн и около 1,5 млн учащихся соответственно.

"По решению санитарных врачей детские сады продолжат работу в штатном режиме", - добавила она.

В то же время спикер указала, что в коррекционных кабинетах и организациях, где обучаются дети с особыми потребностями, занятия будут проводиться индивидуально или в малой группе.

Напомним, что ранее на фоне беспорядков детсады закрыли в Алматы. Их открытие планируется на 20 января - на следующий день после отмены режима ЧП в городе.

Кроме того, в ходе брифинга в МОН также рассказали, как будут учиться дети, пострадавшие во время беспорядков в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951523-detskie-sady-prodolzhat-rabotu-v-shtatnom-rezhime-soobschili-v-minobrazovaniya/