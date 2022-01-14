Когда в Алматы начнут работать детские сады, рассказали в акимате

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Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева во время брифинга в РСК рассказала о том, что детские сады вернутся к работе 20 января, после того, как закончится режим ЧП, передает корреспондент NUR.KZ.

"Возобновить работу детских садов планируется с 20 января, после снятия режима ЧП. При этом в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе, детские сады могут работать в режиме дежурных групп.

О порядке работы дошкольных учреждений мы будем дополнительно информировать родителей и сотрудников детских садов", - сказала руководитель управления образования Ляззат Жылкыбаева.

Что касается того, вернутся ли школьники в этой четверти к традиционному формату обучения, по словам руководителя управления образования, это также будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Пока школьники будут находиться на дистанционном обучении.

Напомним, в среду стало известно, что школьников Нур-Султана и Алматы переводят на дистанционку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951159-kogda-v-almaty-nachnut-rabotat-detskie-sady-rasskazali-v-akimate/