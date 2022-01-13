"Белавиа" снова начнет летать между Минском и Алматы

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Белорусская авиакомпания "Белавиа" возобновляет полеты между Алматы и Минском. Первые рейсы начнут выполняться 15 января.

Сообщение было опубликовано на официальном сайте "Белавиа". Указывается, что вылет из Минска будет происходить по средам и субботам, а вылет из Алматы - по четвергам и воскресеньям.

Также указывается, что в связи с действием комендантского часа в Алматы рейсы "Минск-Алматы-Минск" 15 (16) и 19 (20) января будут выполнены по измененному расписанию (время для всех аэропортов указано местное):

Вылет из Минска в 23:55, прибытие в Алматы в 09:10;

Вылет из Алматы в 11:00, прибытие в Минск в 12:10.

Отмечается, что выполнение рейсов в Нур-Султан возобновилось с 7 января согласно опубликованному расписанию.

В "Белавиа" отметили, что авиакомпания внимательно следит за событиями в Казахстане, которые могут оказать негативное влияние на безопасность полетов.

"В то же время авиакомпания "Белавиа" понимает важность прямого авиасообщения между Беларусью и Казахстаном в текущей ситуации, которое дает возможность гражданам Республики Беларусь и других стран, находящимся в Казахстане, вылететь на родину", - говорится в сообщении.

Так, на сегодняшний день были отменены рейсы "Минск-Алматы-Минск" на 5 (6), 6 (7), 8 (9) и 12 (13) января, а также рейс "Минск-Нур-Султан-Минск" на 6 (7) января.

"При изменении ситуации пассажиры будут незамедлительно уведомлены с использованием контактных данных в бронировании. В случае отмены рейса пассажиры могут произвести перенос вылета на другую дату или возврат авиабилета в пределах его срока годности", - говорится в сообщении.

При этом пассажиры, имеющие на руках билеты с вылетом в/из пунктов Казахстана прямыми рейсами "Белавиа" по 10 января включительно, могут изменить дату вылета без дополнительной оплаты на прямые рейсы, вылетающие в/из Минска в пункты Казахстана по 31 января, независимо от статуса рейса.

Напомним, что аэропорт Алматы возобновил полеты впервые после беспорядков сегодня, 13 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951028-belavia-snova-nachnet-letat-mezhdu-minskom-i-almaty/