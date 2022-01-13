Слухи об отставке Сагинтаева опровергли в акимате Алматы

Бакытжан Сагинтаев. Фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

В Казнете появились слухи о возможной отставке акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева. В акимате опровергли данные заявления, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Распространяемая в соцсетях информация об отставке акима Алматы Бакытжана Сагинтаева не соответствует действительности.

Аким города находится на рабочем месте, исполняя возложенные обязанности и решая вопросы скорейшего восстановления жизнедеятельности Алматы", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне градоначальник присутствовал на заседании оперштаба, которое проводил президент Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня Сагинтаев был на церемонии прощания с погибшим во время беспорядков в городе офицером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951053-sluhi-ob-otstavke-sagintaeva-oprovergli-v-akimate-almaty/