Токаев отменил режим ЧП в ряде регионов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства постановил отменить с 7:00 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области, введенное указом президента РК от 5 января 2022 года № 740 "О введении чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области".

Также были подписаны указы об отмене чрезвычайного положения в Павлодарской области и СКО. Введенное ранее чрезвычайное положение отменяется в этих регионах так же 13 января с 7:00.

Напомним, режим ЧП введен во всем Казахстане в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан. Одними из первых регионов, в которых был введен режим ЧП, стали города Нур-Султан и Алматы, а также Мангистауская и Алматинская области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950851-tokaev-otmenil-rezhim-chp-v-ryade-regionov/