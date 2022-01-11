Задержан подозреваемый в убийстве гвардейца в Кызылорде

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Стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве гвардейца во время массовых беспорядков в Кызылорде. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве напомнили, что 5 января в Кызылорде произошли массовые беспорядки. В них ранения получили полицейские. От полученных тяжелых телесных повреждений скончался на месте происшествия солдат воинской части 5547 (Нацгвардия).

По данному факту было начато досудебное расследование по п.15 ч.2 ст.99 (Причинение смерти во время массовых беспорядков) и п.5 ч.2 ст.380-1 (Посягательство на жизнь военнослужащего способом, опасным для жизни других людей) УК РК.

В результате специальных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в убийстве солдата задержан и водворен в изолятор временного содержания 31-летний житель Кызылорды.

"На сегодняшний день расследование по делу продолжается, в связи со следственной тайной другие сведения не подлежат разглашению", - отметили в ДП региона.

Ранее стало известно, что в Кызылорде гвардеец Мадияр Кайсаров выполнял боевую задачу. Преступники направили в сторону оперативного подразделения грузовой транспорт. Рядовой оттолкнул своих сослуживцев и сам попал под колеса машины, в результате чего погиб. Его отец выступил с обращением к казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950327-zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-gvardeytsa-v-kyzylorde/