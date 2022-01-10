Как сейчас живут студенты, оставшиеся в общежитиях вузов Казахстана

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В МОН РК сообщили, что студентов, оставшихся в общежитиях, обеспечивают продуктами питания и товарами первой необходимости, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным пресс-службы Министерства образования и науки, в настоящее время студенты находятся на зимних каникулах.

В общежитиях вузов по всей стране, как отметили в МОН, сейчас осталось совсем немного студентов, а именно 4% от общего числа, или около 6 тысяч студентов. При этом большинство тех, кто проживает в эти дни в общежитиях мегаполисов, – это иностранцы и студенты из отдаленных регионов.

"Все эти дни руководством вузов были реализованы комплексные меры для обеспечения безопасности. Также для того, чтобы оставшиеся в общежитиях студенты были обеспечены продуктами питания и товарами первой необходимости в условиях ЧП, в общежития был осуществлен подвоз продуктов и товаров, а также предметов первой необходимости", – сообщили в пресс-службе МОН РК.

Сообщается, что руководством вузов сформирован резерв продуктов питания на несколько дней.

Также в МОН предоставили телефоны горячей линии:

+7 (7172) 74 16 24;

+7 (7172) 74 20 67;

+7 (7172) 74 23 52.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950350-kak-seychas-zhivut-studenty-ostavshiesya-v-obschezhitiyah-vuzov-kazahstana/