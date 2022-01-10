Спецоперация в Алматы и Алматинской области: в КНБ рассказали детали

Фото: официальный сайт КНБ РК

В пресс-службе Комитета национальной безопасности рассказали о результатах спецоперации, проведенной 8 января в Алматы и Алматинской области. Совместными усилиями спецподразделений КНБ, МВД, Минобороны и Нацгвардии удалось задержать еще 675 подозреваемых, передает NUR.KZ.

Как сообщили в КНБ, в ходе личного обыска задержанных, осмотра автомобилей и помещений повсеместно силовики выявляют оружие,боеприпасы, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, средства нелетального воздействия, захваченные демонстрантами у полиции предметы (светошумовые гранаты, шлемы, щиты, амуниция), а также в большом объеме награбленное имущество (бытовая техника, мобильные устройства, одежда).

"Руководство страны призывает всех граждан оказывать содействие правоохранительным и специальным органам в стабилизации и восстановлении правового порядка", - говорится в сообщении Комитета нацбезопасности.

Ранее в КНБ сообщили, что в Алматы нейтрализовали две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в беспорядках в южной столице.

Между тем, по данным МВД, на сегодняшний день задержано порядка 8 тысяч человек, участвовавших в беспорядках по всей стране. Кроме того, освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов. Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950355-spetsoperatsiya-v-almaty-i-almatinskoy-oblasti-v-knb-rasskazali-o-rezultatah/