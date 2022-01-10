Власти Алматы обратились к владельцам магазинов у дома

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представители акимата Алматы обратились к владельцам магазинов у дома, призвав их не завышать цены на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент NUR.KZ.

"Прежде всего, мы выражаем благодарность владельцам небольших магазинов у дома, которые в период приостановления работы крупных торговых сетей обеспечивали граждан товарами первой необходимости. В то же время мы призываем данных предпринимателей не завышать цены на социально значимые продовольственные товары, в первую очередь – на формовой социальный хлеб, яйца первой категории, молочную продукцию, бакалею", – обратился к предпринимателям руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.

Как отметили в пресс-службе управления, в Алматы продолжается работа по стабилизации цен на социально значимые товары.

Дабы предотвратить необоснованное завышение цен, власти Алматы налаживают прямые поставки СЗПТ в магазины В и С класса (магазины у дома) напрямую от производителей.

В пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций сообщили, что заказы на оптовую поставку СЗПТ для владельцев магазинов у дома принимаются по телефону горячей линии +7 707 787 95 35.

Кроме того, как сообщили в управлении, для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары запущены филиалы крупных торговых сетей.

"На сегодня в Алматы открыт 91 филиал супермаркетов Magnum, ToiMart, Small, "Юбилейный" и другиз, где есть возможность регулирования торговой надбавки", – сообщили в пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций Алматы.

Возобновили свою работу и 10 продовольственных рынков – "Таусамалы", "Барыс-4", "Арыстан", "Алматы-1", "Айнабулак", "Карасу", "Тастак", "Береке", "Жулдыз", "Турксиб".

Отметим, что проблема нехватки хлеба в Алматы стояла остро еще с момента начала беспорядков. Кроме того, ранее стало известно, что в городе необоснованно завышали цены на хлеб. Так, некоторые перекупщики продавали его по 300-380 тенге, в то время как цена булки – 80 тенге.

В понедельник днем в городском штабе по обеспечению жизнеобеспечения Алматы сообщили, что поставка хлеба в магазины была возобновлена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950340-vlasti-almaty-obratilis-k-vladeltsam-magazinov-u-doma/