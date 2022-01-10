Акимат опубликовал данные о погибших в ходе беспорядков в Жамбылской области

Акимат Жамбылской области опубликовал данные о количестве погибших и пострадавших в ходе беспорядков в регионе. В настоящее время ситуация стабильная и находится на контроле оперативного штаба. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
По последним данным акимата Жамбылской области, в Таразе предотвращены террористические акты, убиты около 10 вооруженных преступников, 269 провокаторов задержаны.
"Возбуждены 20 уголовных и 104 административных дела. 42 человека находятся в больнице. Всего погибли 15 человек, из них 2 - сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве.
7 силовиков получили ранения. Повреждены более 100 служебных машин.
За медицинской помощью обратились 283 жителя региона, из них 42 находятся в больнице.
На железнодорожном вокзале после 23.00 пассажиров забирают специальные автобусы.
"Продолжаются операции по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок. При въезде и выезде из города машины и документы проверяют на блокпостах. По области действуют 29 блокпостов, 10 из них - по городу Таразу. Злоумышленники напали на них четыре раза. Выявлены машины, которые приехали из других регионов и зарубежных стран", - указывается в официальной информации акимата.
Отмечается, что участники беспорядков подожгли здания областного акимата, филиала партии Nur Otan и департамента полиции. Начались работы по восстановлению объектов.
Под защитой военнослужащих находятся железнодорожный вокзал, аэропорт, склады воинских частей, ТОО "Амир и Д" и завод при НИИ проблем биологической безопасности, выпускающий вакцины.
Коммунальные предприятия работают в штатном режиме.
Напомним, ранее сообщалось, что 10 вооруженных преступников уничтожили в Жамбылской области. Также в Таразе были задержаны поджигатели здания акимата. У них изъяли два автомата Калашникова. Глава региона Бердибек Сапарбаев обратился к жителям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950349-akimat-opublikoval-dannye-o-pogibshih-v-hode-besporyadkov-v-zhambylskoy-oblasti/