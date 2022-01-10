Акимат опубликовал данные о погибших в ходе беспорядков в Жамбылской области

Областной акимат. Фото: NUR.KZ

Акимат Жамбылской области опубликовал данные о количестве погибших и пострадавших в ходе беспорядков в регионе. В настоящее время ситуация стабильная и находится на контроле оперативного штаба. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По последним данным акимата Жамбылской области, в Таразе предотвращены террористические акты, убиты около 10 вооруженных преступников, 269 провокаторов задержаны.

"Возбуждены 20 уголовных и 104 административных дела. 42 человека находятся в больнице. Всего погибли 15 человек, из них 2 - сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве.

7 силовиков получили ранения. Повреждены более 100 служебных машин.

Фото: NUR.KZ

За медицинской помощью обратились 283 жителя региона, из них 42 находятся в больнице.

На железнодорожном вокзале после 23.00 пассажиров забирают специальные автобусы.

"Продолжаются операции по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок. При въезде и выезде из города машины и документы проверяют на блокпостах. По области действуют 29 блокпостов, 10 из них - по городу Таразу. Злоумышленники напали на них четыре раза. Выявлены машины, которые приехали из других регионов и зарубежных стран", - указывается в официальной информации акимата.

ДП. Фото: NUR.KZ

Отмечается, что участники беспорядков подожгли здания областного акимата, филиала партии Nur Otan и департамента полиции. Начались работы по восстановлению объектов.

Под защитой военнослужащих находятся железнодорожный вокзал, аэропорт, склады воинских частей, ТОО "Амир и Д" и завод при НИИ проблем биологической безопасности, выпускающий вакцины.

Коммунальные предприятия работают в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 вооруженных преступников уничтожили в Жамбылской области. Также в Таразе были задержаны поджигатели здания акимата. У них изъяли два автомата Калашникова. Глава региона Бердибек Сапарбаев обратился к жителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950349-akimat-opublikoval-dannye-o-pogibshih-v-hode-besporyadkov-v-zhambylskoy-oblasti/