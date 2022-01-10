Карин: В Казахстане был применен весь арсенал приемов по дестабилизации ситуации

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Госсекретарь РК Ерлан Карин в интервью телеканалу «Хабар 24» рассказал о роли президента Касым-Жомарта Токаева в стабилизации ситуации в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Карин сообщил, что сам факт проведения контртеррористической операции в стране является свидетельством серьезности ситуации.

«У государства есть несколько планов, алгоритмов действия. На случаи беспорядков есть один план, в случае волнений и иных событий запускается другой алгоритм, другой план. Они имеют определенное кодовое название. Сейчас у нас в стране помимо ЧП еще введена АТО - антитеррористическая операция, потому что мы столкнулись с террористической угрозой…

Сейчас, если абстрагироваться, и попытаться посмотреть на ситуацию со стороны на все эти события, был применен практический весь арсенал инструментов, приемов по дестабилизации ситуации, подрыва стабильности с целью разрушения целостности государства. И наша страна выстояла», - добавил он.

Госсекретарь заявил, что решительные действия президента сорвали все эти планы по дестабилизации ситуации в стране. Речь идет в том числе о решении пригласить миротворческий контингент ОДКБ.

«Я вижу разного рода спекуляции, конечно, среди наших экспертов. К сожалению, они оценивают ситуацию по трафарету, старым лекалам, и происходит такая манипуляция общественным мнением. Но была очень критическая ситуация - сохранение целостности государства. Счет шел на минуты, часы, я без преувеличения могу сказать. Поэтому необходимо было принимать жесткие решительные действия, и президент принял эти решения - привлечение сил миротворческого контингента ОДКБ. Это его решение нарушило все эти планы по дестабилизации, сорвало, буквально, разрубило все эти планы, потому что благодаря привлечению миротворческого контингента удалось сосредоточить наши силы правоохранительных органов, армии на проведении непосредственно контртеррористической операции.

Но здесь, отвечая на все эти вопросы, хочу еще раз сказать, хотя об этом неоднократно говорилось, видимо, стоит еще раз напомнить, повторить, что миротворческий контингент задействован только лишь на функциях охраны стратегических объектов», - пояснил Карин.

Он заявил, что после завершения кризиса ни один иностранный солдат не останется в Казахстане.

«Все эти разговоры о том, что участники миротворческого контингента якобы, там, подрывают суверенитет, это всего лишь разговоры. Если бы целостность государства разрушилась бы, нечего было бы защищать, собственно говоря.

Поэтому привлечение миротворческого контингента ОДКБ позволило наоборот защитить государственную целостность и, думаю, благодаря этим решениям президента мы защитили страну. Надо открыто об этом говорить.

Мы не просто восстановили порядок, мы защитили государство, мы защитили государственную целостность. Вот и все.

Когда мы говорим, что мы вот восстановили порядок и еще какие-то другие определения применяем, это не дает полного объяснения серьезности той ситуации, в которой мы все находились и находимся. Цена вопроса была - это не просто восстановление правопорядка, цена вопроса была - сохранение государства, защита государства. Поэтому благодаря этим действиям в эти драматические дни января мы сумели сохранить вместе наше государство», - сообщил госсекретарь РК.

Ерлан Карин отметил, что самые напряженные моменты мы все-таки прошли и здесь очень большую роль сыграл сам президент.

«Президент принимал точеные решения силовых структур, давал четкие действия, инструкции для государственных органов и взял инициативу в свои руки даже в информационном поле. То есть практически каждый день он выходил с обращениями, где достаточно подробно и четко излагал о ситуации в стране. Говорил при этом простым языком. Эти обращения я слушал с нашими гражданами там (в Мангистау - прим. ред.). Был даже такой момент, собрались рядовые полицейские, жители. Все с замиранием слушали, я смотрел на людей и видел, что в них появлялась уверенность вместе со словами президента.

Помните знаменитые слова президента: «Государство не падет, я остаюсь в столице». И это реально вдохновило. Я говорю об ощущениях людей и собственных ощущениях. Эти слова внушали уверенность, помимо уверенности президент говорил о неких действиях и решениях. Это говорит о том, что это и есть государство, это и есть власть. Я думаю, что в сознании наших граждан утвердилось новое понимание значения нашей государственности в целом. Государство - это мы. Это сплоченные граждане», - резюмировал Ерлан Карин.

Напомним, также сегодня Карин назвал произошедшие в стране события "гибридной террористической атакой" на страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950256-erlan-karin-v-kazahstane-byl-primenen-prakticheskiy-ves-arsenal-instrumentov-i-priemov-po-destabilizatsii-situatsii/