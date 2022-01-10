Как работают блокпосты в Алматы

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы для стабилизации обстановки были установлены блокпосты, где у проезжающих ведется проверка документов, передает NUR.KZ.

У проезжающих проверяют документы - удостоверение личности, ведется осмотр автомашин - внутри салона и багажника. Также, отмечают алматинцы, просят открыть отсеки, где расположено запасное колесо.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На данный момент в городе установлено пять блокпостов: Райымбека (поворот на поселок Райымбек), верхняя трасса по Жандосова, Кульджинский тракт (выезд из города, Талгарское направление ( выезд из города), Капшагайский мост (выезд из города).

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На постах дежурят военные и сотрудники полиции. Как сообщили в комендатуре Алматы, на блок-постах за 9 января задержаны 56 человек, 9 транспортных средств, представляющих оперативный интерес.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее сообщалось, что почти 8 тысяч человек задержали в Казахстане после беспорядков.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы сообщил, что город постепенно возвращается к обычной жизни.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950234-kak-rabotayut-blokposty-v-almaty-foto/