Как убирали последствия погромов в Алматы

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматы постепенно возвращается к привычной жизни. На сегодня дороги города очищены от мусора и сгоревших машин. Большая работа коммунальными и иными службами была проведена вчера, передает NUR.KZ.

Корреспондент NUR.KZ прошелся по улицам мегаполиса 9 января и запечатлел печальную картину.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сожженные машины, в основном, военные грузовики, убрали с улиц города. Местами о пожаре напоминают следы на асфальте.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Остовы машин погрузили на эвакуаторы. Среди сгоревшей техники есть даже автобус.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о том, что город возвращается к привычной жизни. В Алматы проводится уборка территорий, работают коммунальщики и службы акимата.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее сообщалось, что сам градоначальник попал под обстрел террористов 6 января.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

10 января в стране был объявлен траур по погибшим в результате массовых беспорядков.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950198-kak-ubirali-posledstviya-pogromov-v-almaty-foto/