Как убирали последствия погромов в Алматы

Алматы постепенно возвращается к привычной жизни. На сегодня дороги города очищены от мусора и сгоревших машин. Большая работа коммунальными и иными службами была проведена вчера, передает NUR.KZ.
Корреспондент NUR.KZ прошелся по улицам мегаполиса 9 января и запечатлел печальную картину.
Сожженные машины, в основном, военные грузовики, убрали с улиц города. Местами о пожаре напоминают следы на асфальте.
Остовы машин погрузили на эвакуаторы. Среди сгоревшей техники есть даже автобус.
Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о том, что город возвращается к привычной жизни. В Алматы проводится уборка территорий, работают коммунальщики и службы акимата.
Ранее сообщалось, что сам градоначальник попал под обстрел террористов 6 января.
10 января в стране был объявлен траур по погибшим в результате массовых беспорядков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950198-kak-ubirali-posledstviya-pogromov-v-almaty-foto/