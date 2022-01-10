Бердибек Сапарбаев обратился к жителям Жамбылской области

Бердибек Сапарбаев. Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев выступил с обращением к жителям региона, передает МИА "Казинформ".

"Уважаемые земляки! Сейчас в нашем регионе ситуация стабильная, однако это не означает, что угроза миновала. Активно продолжается военная операция по выявлению и задержанию злоумышленников. Просим строго соблюдать требования комендантского часа, режима ЧП и находиться дома. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием к принимаемым мерам", - выступил глава региона.

Бердибек Сапарбаев отметил, что сейчас в штатном режиме работают коммунальные предприятия, общественный транспорт, сформирован достаточной запас социально значимых товаров.

"Сейчас важнее всего целостность и светлое будущее нашей страны. Никто не имеет права нарушать покой жителей. В отношении провокаторов, преступников будут приняты жесткие меры.

Мы все должны подумать о будущем, о спокойствии страны, о подрастающем поколении. Взрослые должны проявить ответственность за своих детей и следить за ними. Если вы увидели что-то подозрительное, то сразу сообщите в полицию по номеру 102. Если у вас есть оружие, то сдайте добровольно в ответственные органы", - сказал аким Жабылской области.

Бердибек Сапарбаев рекомендовал жителям не верить ложным сообщениям, а доверять только официальным источникам информации, не поддаваться на уловки провокаторов.

"Уважаемые жамбылцы! Выражаю благодарность всем за то, что в такое непростое время поддержали местную власть, сохраняли спокойствие. Наша сила в единстве, не забывайте об этом! Мы вместе обязательно преодолеем все трудности", - резюмировал глава региона.

Ранее аким Жамбылской области рассказал, какой ущерб был нанесен беспорядками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950181-berdibek-saparbaev-obratilsya-k-zhitelyam-zhambylskoy-oblasti/