"Средства клиентов не пострадали": несколько казахстанских банков сделали заявление

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Казахстанские банки сделали заявление для своих вкладчиков. Отмечается что их средства не пострадали в результате произошедших в стране беспорядков.

Bank RBK выражает солидарность с казахстанцами в это непростое для страны время и благодарит своих клиентов за поддержку и доверие.

Банк заявляет, что несмотря на повреждение административного здания головного офиса, расположенного на Площади Республики в Алматы, средства клиентов не пострадали.

Кроме того, надежно защищенный депозитарий банка не был поврежден во время массовых беспорядков.

В настоящее время банк прилагает максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки приступить к работе в штатном режиме.

Процесс восстановления деятельности уже начат: возобновлена работа банкоматов в ряде крупных регионов страны, а также начинает функционировать мобильное приложение.

Банк также принял решение не начислять пеню и штрафы по займам в период чрезвычайного положения.

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Банк ВТБ (Казахстан) выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и полицейских, и сообщает, что кредиты погибших, имеющиеся банке, будут списаны.

Также банк не будет начислять штрафы и пени за простроченные платежи физическим и юридическим лицам в период действия ЧП, с 5 по 19 января 2022 года.

Средства клиентов не пострадали и находятся в полной сохранности. Банк ВТБ (Казахстан) возобновит работу в штатном режиме во всех регионах республики по мере стабилизации ситуации и восстановления интернет-связи.

Сбербанк ведет операцию по восстановлению работы банка в Казахстане. Сейчас сервисы мобильного приложения банка работают без доступа в интернет.

Банкоматы в отделениях головных офисов филиалов банка действуют в штатном режиме во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области, где их работа будет возобновляться по мере стабилизации ситуации.

Также будут списаны действующие кредиты клиентов из числа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе антитеррористических операций.

СберБанк выражает искренние соболезнования близким и родным погибших.

Вместе с тем принято решение об отмене штрафов и пеней по кредитам юридических и физических лиц до конца января 2022 года, сообщили в пресс-службе банка.

Jusan Bank выражает глубокие соболезнования семьям сотрудников специальных служб и правоохранительных органов, погибших в ходе антитеррористических операций и восстановления общественного порядка. Все действующие кредиты погибших служащих в нашем банке будут полностью списаны.

Начиная с 10 января 2022 года, Банк поэтапно возобновляет работу своих филиалов и отделений во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. Режим работы филиалов и отделений устанавливается в каждом регионе отдельно, в зависимости от обстановки.

Временно недоступны операции по конвертации валют по причине приостановки работы казахстанской фондовой биржи. Отделения банка, расположенные в торгово-развлекательных центрах, будут доступны в рамках режима работы ТРЦ. График работы филиалов и отделений банка может меняться. Информация будет дополнительно уточняться, говорится в сообщении.

"Альфа-Банк" спишет действующие кредиты семьям погибших при исполнении служебных обязанностей", - сообщил Андрей Тимченко, главный управляющий директор Альфа-Банка в Казахстане.

Напомним также, что ранее в банке рассказали, что не будут начислять штрафы и пени по платежам по кредитам для физических лиц, ИП, юридических лиц, а также по карте рассрочки Alfa Black, дата оплаты которых выпадает на период с 5 до 19 января 2022 года.

Стоит отметить, что мобильные приложения для физических и юридических лиц, интернет-банкинг, а также банкоматы частично работают. Оплата картами доступна. Сотрудники банка работают с государственными органами над восстановлением полного доступа к цифровым сервисам.

Банк Хоум Кредит также сообщает, что мобильное приложение доступно. С 10-го января в штатном режиме работают ряд отделений по Казахстану, а также будут доступны терминалы и банкоматы. Просим ознакомиться со списком по ссылке.

Отделения ForteBank возобновляют свою работу за исключением городов Алматы, Каскелен, Тараз, Талдыкорган, также возобновляется кредитование физических лиц и доставка карт, заказанных через мобильное приложение. Перечень работающих отделений в вашем регионе можете уточнить на сайте forte.kz.

Приложение Forte и ForteBusiness работает без интернета. Доступны платежи и переводы денег на карты Forte и на карты других банков. Перевести до 100 000 тенге сейчас можно без смс-кода.

Временно приостановлены переводы Western Union, Золотая Корона и Swift переводы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1950074-sredstva-klientov-ne-postradali-neskolko-kazahstanskih-bankov-sdelali-zayavlenie/