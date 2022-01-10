"Казахстан противостоит террористам, а не мирным протестующим": МИД РК о публикациях в иностранных СМИ

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В Министерстве иностранных дел РК дали комментарии относительно некоторых статей в зарубежных СМИ, передает "Казинформ".

"Ряд публикаций в иностранных СМИ по сложившейся в нашей стране ситуации после введения чрезвычайного положения носят явно поверхностный и однобокий характер. Министерство иностранных дел полагает в этой связи целесообразным отметить следующее", ­– говорится в заявлении МИД РК.

Сообщается, что в Мангистауской области и во всех крупных городах Казахстана прошли мирные протесты. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Но данной ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. По этой причине в стране был объявлен режим ЧП.

"Как показали события в городе Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в "горячих точках" на стороне радикальных исламистских группировок. В настоящее время правоохранительные органы и Вооруженные силы Республики Казахстан противостоят террористам, а не "мирным протестующим", как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ", – отметили в МИД РК.

В ведомстве добавили, что в сложившейся ситуации Казахстан был вынужден обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая направила миротворческие силы общей численностью около 2,5 тыс. человек для содействия в стабилизации обстановки. В мандат миротворцев входит охрана стратегических объектов и прикрытие казахстанских сил правопорядка.

"Следует подчеркнуть, что основные боевые действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана. Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны. Особо важно, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям", – прокомментировали в МИД РК.

Отмечается, что правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу.

Напомним, сегодня в Казахстане объявлен траур по погибшим в результате беспорядков в Казахстане. Накануне глава государства наградил военнослужащих и полицейских, погибших при исполнении служебного долга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950171-kazahstan-protivostoit-terroristam-a-ne-mirnym-protestuyuschim-mid-rk-o-publikatsiyah-v-inostrannyh-smi/