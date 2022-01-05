Главную площадь оцепили в Усть-Каменогорске (фото, видео)

Усть-Каменогорск. Фото: Виктор Абакумов/yk-news.kz

5 января в районе площади Республики в Усть-Каменогорске, у здания акимата Восточно-Казахстанской области находятся полицейские, в том числе в бронежилетах и шлемах, передает YK-news.kz.

Издание отмечает, что утром в центре города акций не наблюдалось. Площадь и областной акимат оцепили правоохранители.

В пресс-службе департамента полиции ВКО и управления полиции Усть-Каменогорска ситуацию пока не прокомментировали.

Усть-Каменогорск. Фото: Виктор Абакумов/yk-news.kz

К обеду, по данным Noks.kz, в районе площади собралось несколько десятков человек.

В центральной части города по-прежнему полицейское усиление. Корреспондент издания, находящийся на месте событий, сообщает, что к площади Республики идут люди - преимущественно мужчины, одетые во все темное.

Территорию начали окружать полицейские.

Напомним, в Мангистауской области несколько дней назад люди стали выражать недовольство ценами на сжиженный газ. После чего последовали беспорядки в ряде городов Казахстана. В Алматы, Мангистауской и Алматинской областях введено чрезвычайное положение и комендантский час.

В Таразе протестующие жгли машины и повредили здание акимата Жамбылской области. В Уральске кидали камни в полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949883-glavnuyu-ploschad-otsepili-v-ust-kamenogorske-foto-video/