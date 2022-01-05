Работает ли аэропорт Алматы в связи с беспорядками в городе

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В пресс-службе Международного аэропорта Алматы рассказали, работает ли сегодня воздушная гавань мегаполиса, передает NUR.KZ.

"Аэропорт Алматы работает в штатном режиме. В связи с усилением мер безопасности на территории Международного аэропорта Алматы просим пассажиров приезжать на рейс заблаговременно", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, накануне митинги, начавшиеся в Алматы вечером 4 января, переросли в массовые беспорядки. Сообщалось, что митингующие избили сотрудника полиции, разгромили полицейские авто, разбили как минимум одну витрину магазина. Ночью в южной столице ввели режим ЧП на 2 недели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949812-rabotaet-li-aeroport-almaty-v-svyazi-s-besporyadkami-v-gorode/