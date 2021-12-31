"Приобрели за счет спонсоров": в акимате Семея открестились от покупки елок за 23 млн тенге

Новогоднее дерево на площади в Семее. Кадр из видео: instagram.com/akimat.semey

В акимате Семея дали еще один комментарий по поводу приобретения двух елок для установки на городских площадях, передает Arnapress.kz.

Напомним, неделю назад в соцсетях всплыла информация о том, что на покупку двух елок в Семее из бюджета было выделено 23 млн тенге. Такие затраты вызвали бурное обсуждение в Сети – люди задавались вопросом: неужели не нашлось более бюджетного варианта.

В ответ на этот резонанс в отделе ЖКХ тогда пояснили, что елки приобретались в Москве, и в затраты были включены также украшения и транспортировка.

Однако уже сегодня акимат города распространил еще один комментарий.

На этот раз глава отдела ЖКХ Амантай Утельбаев обвинил прессу в распространении недостоверной информации и заявил, что из бюджета на эти елки не было потрачено ни копейки. Со слов чиновника, все расходы взяли на себя спонсоры.

"В прессе появилась недостоверная информация о том, что новогодняя елка приобретена акиматом. Это не соответствует действительности.

Елки и игрушки к ним приобрели за счет спонсоров, которые тем самым внесли свой вклад в улучшение архитектурного облика города. Это связано с тем, что старая ель уже изношена, она была приобретена 10 лет назад", − приводит издание обращение Утельбаева.

Напомним, в 2019 году в соцсетях вызвала обсуждение деревянная фигура Маншук Маметовой в сквере Победы – многим семейчанам данное творение пришлось не по душе.

В акимате Семея тогда заявили, что работа была выполнена за внебюджетные средства. Однако кто выступил в роли спонсоров, в администрации города не уточнили, отметив лишь, что идея установки памятника принадлежит чиновникам.

Между тем авторы работы извинились перед всеми, кому памятник не понравился. Однако позже пост был удален.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949525-priobreli-za-schet-sponsorov-v-akimate-semeya-otkrestilis-ot-pokupki-elok-za-23-mln-tenge/