Покупку двух елок за 23 млн тенге объяснили в акимате Семея

Новогодняя елка в Семее. Фото: arnapress.kz

В Семее две елки, установленные на улицах города, обошлись бюджету в 23 миллиона тенге. Горожан удивила такая высокая стоимость новогодних деревьев. В акимате города объяснили, почему на это потратили столько денег, передает Arnapress.kz.

О таких затратах бюджета сообщили в соцсетях осведомленные пользователи. Горожане считают, что в случае с елками цена не соответствует товару. По их мнению, символ Нового года слишком дорого обошелся городскому бюджету.

На критику отреагировали в городском отделе ЖКХ.

В ведомстве пояснили, что купили две елки в рамках новогоднего оформления города. Искусственные деревья под названием "Елка "Уральская" были приобретены в Москве. Одна из них высотой 19 метров, вторая – 18 метров.

Отмечается, что в стоимость входят не только сами деревья, но также украшения к ним и доставка из российской столицы.

"Эти елки состоят из следующих частей: корона "Звезда" на центральной площади длиной 200 сантиметров, 200 штук светодиодных гирлянд по 10 метров, игрушка "Звезда" в 47 сантиметров - 25 штук, игрушка "Звезда" в 36 сантиметров - 220 штук, 245 звездообразных адаптеров питания.

Кроме того, в стоимость включены транспортные расходы из Москвы, а также затраты на сборку и налоги", - цитирует издание сообщение отдела ЖКХ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948583-pokupku-dvuh-elok-za-23-mln-tenge-obyasnili-v-akimate-semeya-video/